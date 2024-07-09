Ordu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Ordu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile cip çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.07.2024 14:35
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Ordu'da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesrin Ç. yönetimindeki 52 AZ 275 plakalı cip ile Nurcan A.'nın kullandığı 52 FS 628 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın otomobilde bulunan Beray A. isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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