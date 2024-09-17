Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da yapılan denetimlerde 17 bin 462 araç kontrol edildi, 44 trafik kazasında 66 kişi yaralandı.

17.09.2024 17:17
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 462 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 57 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 65 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 51 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 83 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 901 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 68 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 210 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 652 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 462 araç kontrol edildi, 3 bin 634 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 31 araç trafikten men edildi ve 57 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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