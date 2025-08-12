Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 32,1 gram esrar maddesi, 0,24 gram metamfetamin, 448,1 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza, 3 kök kenevir ve 0,85 gram eroin ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli adlı mercilere sevk edildi. Bu şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve toplam 7 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU