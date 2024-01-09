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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 561 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 561 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 561 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 32 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 38 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 14 bin 561 araç kontrol edilirken, 2 bin 807 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 32 araç trafikten men edildi ve 77 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 561 araç kontrol edildi
09.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:50
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 561 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 32 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 77 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 103 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 27 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 900 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 65 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 113 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 52 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 561 araç kontrol edildi, 2 bin 807 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 32 araç trafikten men edildi ve 77 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
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