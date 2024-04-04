Organize suç örgütüne operasyon: 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Organize suç örgütüne operasyon: 4 şahıs tutuklandı

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Adıyaman merkezli 2 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı. Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçların işlendiğine dair bilgi alarak operasyon düzenledi. 8 şahıs gözaltına alındıktan sonra 4'ü tutuklanırken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

04.04.2024 12:54
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Organize suç örgütüne operasyon: 4 şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişinden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçların işlendiğine dair bilgi alarak harekete geçti. Polis ekipleri organize suç örgütüne yönelik Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 8 şahıstan H.Y.B., M.A., E.A., M.A.Y., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Organize suç örgütüne operasyon: 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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