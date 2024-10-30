Orhangazi'de Cinayet Davası Yer Gösterme Kararı - Son Dakika
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Orhangazi'de Cinayet Davası Yer Gösterme Kararı

Orhangazi\'de Cinayet Davası Yer Gösterme Kararı

Bursa'daki gece kulübü kavgasında yer gösterme yapıldı, cinayet zanlısı güvenlik önlemleri altında.

30.10.2024 17:38
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2022 yılının haziran ayında ana yol kenarındaki bir gece kulübünde çıkan kavga sonrasında 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davada mahkeme yer gösterme kararı aldı. Cinayet zanlısı, jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi aracı ile Orhangazi'ye getirilerek, olay yerinde yer gösterme yapıldı.

Bursa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, cinayet zanlısı H.C. için yer gösterme kararı aldı. Bursa E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan H.C., jandarma ve polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi'ye getirildi. Cumhuriyet sacısının da hazır bulunduğu yer göstermede H.C. bölgede gezdirilip yer göstermesi sağlandı. Hem eğlence merkezinin önünde hem de ana yol güzergahında savcı ile birlikte inceleme yapılmasının ardından H.C., yeniden cezaevi aracı ile cezaevine götörüldü.

Olay, 25 Haziran 2022'de gece Orhangazi'de ana yol kenarındaki bir eğlence merkezinin önünde meydana gelmişti. Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden H.C. (56) elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanında doğru ateş açmıştı. Eğlence mekanının kapanış saatinde yaşanan olayda polis memuru Özgür Kaya (44) sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken, eğlence merkezinde çalışan Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ağır yaralanmıştı. Yine eğlence mekanının önünde bulunan B.U. (35), S.U.(26) ve F.U. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralanmışlar, yaralılardan Fatih Demircan hastanede hayatını kaybetmişti. - BURSA

Kaynak: İHA

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