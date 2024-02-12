Orhangazi'de yağışlı yolda trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Orhangazi'de yağışlı yolda trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı

Orhangazi\'de yağışlı yolda trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı

Yalova-Bursa Karayolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yağışlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde yavaşlayan bir başka otomobile çarptı. Kaza esnasında kaçan iki polis memuru bariyerlerden atlayarak aracın çarpmasından son anda kurtuldu. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

12.02.2024 11:38
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Yalova- Bursa Karayolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yağışlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde yavaşlayan bir başka otomobile çarptı. Kaza için olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi almaya çalıştığı esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Bu esnada kazadan kaçan iki polis memurları bariyerlerden atlayarak aracın çarpmasından son anda kurtuldu. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova'dan Bursa istikametine giden bir otomobil yavaşlayınca arkasında seyir halinde olan hafif ticari araç yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza için yol güvenliği almaya çalışan 2 polis memuru bu esnada meydana gelen ikinci kazada üzerine gelen araçtan kaçmak isterken bariyerlerden atlamak zorunda kaldı.

3 aracın daha karıştığı ikinci kazadan kaçan trafik polisleri Ali Akkoç (51) ve İbrahim Akçelik (29) hafif yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif yaralı iki polis memuru Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kazaya toplam 5 araç karışırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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