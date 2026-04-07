Ormancılar madalya için kıyasıya yarıştı

Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ormancılık faaliyetlerinin personel arasındaki uygulama birliğini, mesleki tecrübeyi, kurum kültürünü pekiştirmek ve sahadaki dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" kapsamında, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen, Orman İşletme Müdürlükleri arası yarışma etabı, "Orman Yangınlarına Müdahale Parkuru" ile tamamlandı.

Altı gün süren yarışmalarda, ormanların daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için mücadele eden personel, bilgi birikimlerini ve koordineli çalışmalarını, "Genç Meşcerelerde İstikbal Ağacı Tespiti", "Mesaha ve Kayıt", "Oryantiring", "Fiziki Dayanıklılık", "Hedefe Atış Parkuru" ile "Orman Yangınlarına Müdahale Parkuru"nda sergileme fırsatı bulurken, "Ormancılık Yarışmaları"nın İşletme Müdürlükleri etabının "Orman Yangınlarına Müdahale Parkurunun ikinci ayağı, Bölge Müdürlüğümüz Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü, Çömlekçi Yangın İlk Müdahale Ekip Sahasında gerçekleştirildi.

Bigadiç Kaymakamı, Oğuz Alemdaroğlu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve ilçe protokolü ile Bölge Müdürlüğü personelinin katılım sağlarken, Yarışma başlangıcında konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Musa Şen; "Bu tür yarışmaların eğitim niteliğinde olduğunu ve bu yarışmalarda ormanlarımızın sürdürülebilirliğinde ön cephede mücadele eden personelimizin bilgi ve kabiliyetini geliştirirken, uyum içinde çalışmalarını, sahada sergileme fırsatı bulduklarını ifade ederek, Yeşil Vatan'ın korunmasında özveri ile görev yapan ve yarışmaya katılan tüm İşletme Müdürlüğü ekiplerimize başarılar diledi."

Yarışmanın sonunda, tüm etaplar toplamında 1'inci olan Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğüne, Bigadiç Kaymakamı Oğuz Alemdaroğlu, 2'inci olan Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü'ne, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve 3'üncü olan Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne Orman Bölge Müdürümüz Musa Şen tarafından kupaları ve sertifikaları takdim edildi. - BALIKESİR