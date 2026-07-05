Orman Yangınları Kontrol Altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Balıkesir'in Kepsut ilçesi ile Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ormana sıçrayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Altueylül'de ise mücadelenin sürdüğü duyuruldu.

OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Kepsut ilçesi ile Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan yangınların ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ise ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, 'Yeşil Vatan' için mücadelenin son alev sönene kadar devam edeceği ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ANKARA