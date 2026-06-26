Ortaca\'da Yüksek Meblağlı Dolandırıcılık Operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, internet üzerinden gerçekleştirilen yüksek meblağlı dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cevazevine gönderilirken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden karşılaştıkları reklam aracılığıyla iletişime geçtikleri kişiler tarafından yönlendirilen mağdurların yaklaşık 5 milyon TL dolandırılması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Ortaca merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA