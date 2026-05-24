Ortağını öldürmüştü, 3 sene önce de kız arkadaşını yaralamış

24.05.2026 14:24  Güncelleme: 14:30
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden ortağı Geylani Yenigün'ü tabancayla öldüren Uğur Öz, olayın ardından intihar etti. Yenigün'ün cenazesi toprağa verilirken, Öz'ün cenazesi memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Ayrıca Öz'ün daha önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını da silahla yaraladığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortağı Uğur Öz (41) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Geylani Yenigün'ün (44) cenazesi toprağa verildi. Cinayetin ardından intihar eden Öz'ün cenazesi ise memleketine gönderildi. Ayrıca Öz'ün, 28 Mayıs 2023'te kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını da silahla yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Uğur Öz, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı iddia edilen ortağı Geylani Yenigün'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Öz, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Olayın ardından sitenin bahçesine inen Uğur Öz, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Ağır yaralanan Yenigün, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, Yenigün'ün kendisini öldüren Uğur Öz'ün 2025 yılı aralık ayındaki nikahında şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. İkilinin inşaat işinde ortak çalıştığı bildirildi.

Uğur Öz'ün ise ticari hayatına 2015 yılında gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle başladığı; inşaat ve hafriyat alanlarındaki yatırımlarının ardından 2023 yılında yeme-içme ve eğlence sektörüne girdiği öğrenildi.

Cenazesi defnedildi

Geylani Yenigün'ün cenazesi, Fevziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Öz'ün cenazesi ise Kastamonu'ya sevk edildi.

Eski kız arkadaşını da silahla yaralamış

Öte yandan, olayın faili Uğur Öz'ün, 28 Mayıs 2023 tarihinde Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi'nde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y. ile tartıştığı ve tabancayla ateş ederek genç kadını bacaklarından yaraladığı detayına ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

