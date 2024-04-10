Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Camide Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
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Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Camide Tedirginlik Yarattı

Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Camide Tedirginlik Yarattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 81 ili gezmek için Örümcek Adam kostümüyle yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında tedirginlik yarattı. İhbar üzerine gelen polis tarafından camiden çıkarılan Koç, durumunun açıklanmasıyla serbest bırakıldı.

10.04.2024 23:22  Güncelleme: 23:27
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında tedirginlik yarattı. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden yaka paça çıkarıldı.

DURUMDAN ŞÜPHELENEN CEMAAT POLİSİ ARADI

Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun'a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi'nde bayram namazı kıldı. Koç'un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

Hatay'da 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı

CAMİDEN DIŞARI ATILDI, SONRA İSE SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Hatay'da 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Camide Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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