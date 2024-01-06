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Oslo'da aktivistlerden İsrail'e boykot çağrısı - Son Dakika
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Oslo'da aktivistlerden İsrail'e boykot çağrısı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir grup aktivist, Ulusal Opera Binasındaki gösteri sırasında 'Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e boykot' yazılı pankart açarak ateşkes çağrısı yaptı. Aktivistler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Gösteri, operadaki izleyiciler tarafından da büyük alkış aldı.

Oslo\'da aktivistlerden İsrail\'e boykot çağrısı
06.01.2024 - 10:40,
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Norveç'in başkenti Oslo'da bir grup aktivist, Ulusal Opera Binasındaki gösteri sırasında " Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e boykot" yazılı pankart açarak ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze havadan, karadan ve denizden abluka aldığı Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisi sürüyor. Norveç'in başkenti Oslo'da aktivistler, Ulusal Opera Binasında düzenlenen etkinlik sırasında "Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e boykot" yazılı pankart açtı. Aktivistler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Gösteri, operadaki izleyiciler tarafından da büyük alkış aldı. - OSLO

Kaynak: İHA
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İsrail, Norveç, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oslo'da aktivistlerden İsrail'e boykot çağrısı - Son Dakika


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