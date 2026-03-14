Osmaneli\'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi İznik-Pamukova Devlet Karayolu Çerkeşli Göleti mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yusuf D., idaresindeki 54 AT 469 plakalı otomobil ile İznik ilçesi istikametinden Pamukova ilçesi yönüne seyir halindeyken karşı şeritten gelen Resul G., yönetimindeki 16 BBU 603 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Resul G. yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK