Osmaniye Bahçe'de heyelanda 2 araç zarar gördü, mahsur çocuklar kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye Bahçe'de heyelanda 2 araç zarar gördü, mahsur çocuklar kurtarıldı

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Osmaniye Bahçe\'de heyelanda 2 araç zarar gördü, mahsur çocuklar kurtarıldı
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Osmaniye Bahçe\'de heyelanda 2 araç zarar gördü, mahsur çocuklar kurtarıldı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı; bir elektrik direği devrildi, 2 araç zarar gördü. Kapanan yolda mahsur kalan çocuklar vatandaşlar tarafından sırtlarda taşınarak kurtarıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir elektrik direği devrildi, 2 araç zarar gördü. Yol ulaşıma kapanırken, mahsur kalan çocuklar vatandaşlar tarafından sırtlarda taşınarak kurtarıldı.

Olay, Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Heyelan sonucu bir elektrik direği devrilirken, 2 araçta maddi hasar oluştu. Yola sürüklenen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşım durdu. Bölgede mahsur kalan çocuklar, vatandaşlar tarafından sırtlarına alınarak güvenli bölgeye taşındı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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