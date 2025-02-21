Osmaniye'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

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Evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Şehit Kansu Küçükateş mahallesi Kırcaali caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Evin penceresinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.