Osmaniye\'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde, yerleşim yerine yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler ve Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE