Osmaniye'de köprü korkuluğunu kıran otomobil 5 metreden dereye düşüp sürücüyü yaraladı

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarını kırarak 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karaçay Köprüsü'nün korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.