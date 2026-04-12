Osmaniye'de Metamfetamin Operasyonu
Osmaniye'de Metamfetamin Operasyonu

Osmaniye\'de Metamfetamin Operasyonu
12.04.2026 09:01
Yabancı plakalı araçta 48.7 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş halde 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir araç durduruldu. Yabancı plakalı araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna özel olarak gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu H.P. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaniye, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Osmaniye'de Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika
