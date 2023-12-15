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Osmaniye'de Narkogüç-39 operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Narkogüç-39 operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç-39' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 150 gram skunk, 252,48 gram bonzai, 11.78 gram metamfetamin, 1.18 gram bonzai, 7 sentetik ecza, 5 ecstasy ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye\'de Narkogüç-39 operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
15.12.2023 - 10:22,
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Osmaniye'de 'Narkogüç-39' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narkogüç' adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 150 gram skunk, 252,48 gram bonzai, 11.78 gram metamfetamin, 1.18 gram bonzai, 7 sentetik ecza, 5 ecstasy, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D., M.S., H.İ.K., M.Ö. ve S.Y. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Narkogüç-39 operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Narkogüç-39 operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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