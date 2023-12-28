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Osmaniye'de PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüne yönelik faaliyet yürüten 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Osmaniye\'de PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu: 4 tutuklama
28.12.2023 - 10:48,
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Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK ve PYD/ YPG terör örgütü eylem ve faaliyetlerini deşifresine ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de PKK/KCK- PYD/YPG Silahlı Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Osmaniye merkezli Adana, Mersin, İzmir, Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'dü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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