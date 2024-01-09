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Osmaniye'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, seri numarası bulunmayan ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Osmaniye\'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
09.01.2024 - 11:54,
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Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurun ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan asayiş ve güvenlik uygulamasında; oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, arka yolcu koltuğunun altından seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü Hanife Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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