Osmaniye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

3.Sayfa

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu Osmaniye- Gaziantep istikameti Soğukpınar mevkiinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 63 LV 295 plakalı tır ile sürücüsü henüz öğrenilmeyen 06 DUE 84 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Sarpkaya (38) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE