Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü

Kadirli OSB\'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü
08.03.2026 08:07  Güncelleme: 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tavuk fabrikasında çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Kadirli OSB içerisinde bulunan Şen Piliç'e ait tavuk fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle fabrikanın farklı noktalarına yayıldı.Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale Kadirli ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu da yangın bölgesine gelerek yetkililerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

08:07
Trump’tan dev Avrupa ülkesine tehdit “Bunu unutmayız“ deyip rest çekti
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:06
Görüntüler İsrail’den Gece yarısı resmen cehennemi yaşadılar
Görüntüler İsrail'den! Gece yarısı resmen cehennemi yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:59
EGM kaosa el attı 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 08:20:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadirli OSB'de tavuk fabrikasında çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.