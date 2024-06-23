Otel odasında cesedi bulunan 2 çocuğun ölümünde gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
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Otel odasında cesedi bulunan 2 çocuğun ölümünde gıda zehirlenmesi şüphesi

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otel odasında, 14 ve 12 yaşındaki iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Çocukların ölüm sebebinin gıda zehirlenmesi olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçilik yapan anne Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma akşamı 4 çocuğu ile birlikte konaklamak için bir otele geldi. Çocuklarıyla geceyi otelde geçiren anne, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu da yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi. Diğer iki çocuğu Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı. O sırada otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö. de gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., Uğraş ailesinin kaldığı odayı kontrol ettiği esnada iki kardeş Ege ve Handan'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemeler sonucunda iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Gönül Uğraş'ın ifadesini aldı. Uğraş'ın ifadesinde, çocuklarıyla bir gün önce odaya giriş yaptıkları, yakın bölgeden konserve balık ve açık kek alıp yedikleri, sabah saatlerinde ise annenin kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği öğrenildi. İki kardeşin kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adi Tıp Kurumu'nda gerçekleşecek otopsinin sonucuna göre belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

23.06.2024 13:18
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Otel odasında cesedi bulunan 2 çocuğun ölümünde gıda zehirlenmesi şüphesi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otel odasında, 14 ve 12 yaşındaki iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Çocukların ölüm sebebinin gıda zehirlenmesi olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiçekçilik yapan anne Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma akşamı 4 çocuğu ile birlikte konaklamak için bir otele geldi. Çocuklarıyla geceyi otelde geçiren anne, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu da yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi. Diğer iki çocuğu Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı. O sırada otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö. de gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., Uğraş ailesinin kaldığı odayı kontrol ettiği esnada iki kardeş Ege ve Handan'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemeler sonucunda iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesi

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Gönül Uğraş'ın ifadesini aldı. Uğraş'ın ifadesinde, çocuklarıyla bir gün önce odaya giriş yaptıkları, yakın bölgeden konserve balık ve açık kek alıp yedikleri, sabah saatlerinde ise annenin kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği öğrenildi.

İki kardeşin kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adi Tıp Kurumu'nda gerçekleşecek otopsinin sonucuna göre belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otel odasında cesedi bulunan 2 çocuğun ölümünde gıda zehirlenmesi şüphesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otel odasında cesedi bulunan 2 çocuğun ölümünde gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

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