Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat - Son Dakika
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Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları kan dondurdu. Yangın anında otel müdüründen personeli uyandırıp kimseye haber verilmemesi talimatı geldiğini belirten çalışan, "Halit Ergül bu talimatı otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdi. Personel zaten bir şeyler olacağını biliyordu, bu sezonu da atlatsak diye şakalaşıyorlardı. " dedi.

27.01.2025 16:42
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Yangının çıktığı Grand Kartal Oteli'nin çalışanının anlattıkları kan dondurdu.

"BU SEZONU DA ATLATSAK DİYE ŞAKALAŞIYORLARDI"

CNN Türk canlı yayınına katılan otel çalışanı Tuni Burhan, "Personel zaten bir şeyler olacağını biliyordu, bu sezonu da atlatsak diye şakalaşıyorlardı. Asansör kapatıldı tehlikeli diye biz onu kullanmaya devam ettik" dedi. Yangın anını anlatan otel çalışanı, "Ortalık kıpkırmızıydı. Üzerimizden patlama oldu, alevler beş dakika içerisinde büyüdü." ifadelerini kullandı.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

"OTEL SAHİBİ 'KİMSEYE HABER VERMEYİN' DEMİŞ"

Otel sahibi Halit Ergül'ün talimatıyla yangının insanlara haber verilmediğini söyleyen Burhan, "Otel müdürü bir talimat veriyor, personeli uyandırın ve kimseye haber vermeyin diyor! Personelin bir kısmını otoparka gönderiyor, Halit Ergül bu talimatı otel müdürü Zeki Yılmaz'a verdi. Bu otelde zaten her şey böyle oluyor, bir sorun olur ve personel kendi kendine çözer." diye konuştu.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
Halit Ergül

"OTEL ZATEN ALLAH'A EMANET GİDİYORDU"

Burhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Otelin her yerinden elektrik çarpıyordu. Odalarda minibar dolaplarından elektrik çarpıyor. Prizlerden alevler çıkıyor. Şu kadarını söyleyeyim otel zaten Allah'a emanet gidiyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı, asansöre etiket yapıştırıldı. Asansörde 'Bu asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' yazıyordu. Biz o asansörü yangın gününe kadar kullandık.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Zeki Yılmaz, Halit Ergül, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Filozof sn.:
    Bu ülke zaten 23 senede rayından ve temelinde koparıldı ortalık halk düşmanlarına kaldı malesef bu adamada hiçbir halt olmayacak ölenler gitti 284 70 Yanıtla
  • hakan eryiğit:
    oteller bünyesinde en az 500 ton suyu bulundurmak zorundadır. Otelin büyüklüğüne her katta en az Bir tane ve da fazla olmak şartıyla yangın dolapları bulundurmak zorundadır en azından itfaiye olay yerine gelene yangın esnasında personel bu yangın dolapları nı kullanarak yangının büyümesini engeller di 103 2 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    İdam getirip bunun gibilerini asmassaniz daha çok canlar yanar. 95 4 Yanıtla
  • istanbul3434:
    ne kadar alçaksınız… nasıl bir mahlukatsnız… para hırsı… 76 2 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    senin gibi işletme sahibine yazıklar olsun. o kadar insanın ne suçu vardı 52 2 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Katil kime deniyordu? 30 2 Yanıtla
  • Amga2642:
    İŞTE OTEL SAHİBİNİ İÇERİ ALIP 25 YIL SALMAYACAKSIN BELKİ O ZAMAN AKILLANIRLAR 2 0 Yanıtla
  • sezgin kabar:
    Allah bildiği gibi yapar inşallah 0 0 Yanıtla
  • 748596:
    Adamad Para hırsı o kadar çokki oteline dahi bakım yaptırmayan Aç gözlüler gözünü ancak kara toprak doyurur. 78 insanımız yandı gitti. onların vebali senide yaksın inşaallah. 0 0 Yanıtla
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