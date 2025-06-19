Otelin 3. Katından Düşen Bebek Yaralandı

Otelin 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katından kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Evsat Mahallesi'ndeki 3 katlı bir otelin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otel müşterisi olan Özbek uyruklu bir kadının 22 aylık bebeği bebeği S.B.S., kaldıkları otelin odasındaki pencereden yere düştü. Erkek bebek, beton zemine düşerek yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı bebek, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis ekipleri, bebeğin düştüğü penceredeki sinekliğin açık vaziyette bulunduğunu tespit etti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.