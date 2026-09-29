Otizmli çocuğa şiddet iddiasında mahkeme dosyayı işkence suçundan Ağır Ceza\'ya gönderdi

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen S.P.C.'nin dosyası, 'işkence' suçlamasıyla yargılanması talebi üzerine Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'atipik otizm' tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Nisan'da tutuklanan sanık S.P.C., çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme hakimi, bilirkişi raporunda sanığın çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığına ilişkin tespitlerin yer aldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, isnat edilen suçun vasfının değişebileceği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından yeni bir iddianame hazırlandığı bildirildi. Yeni iddianamede sanığın çeşitli tarihlerde çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 'eziyet' suçundan cezalandırılmasının talep edildiği belirtilirken, dava dosyalarının birleştirildiği kaydedildi.

"Amacım çocuğu eğitmek, Allah rızası almak, ailesini mutlu etmekti"

Savunması alınan sanık S.P.C., "Eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kalmak çok üzücü. Otizmli çocuklarla çalışmak çok daha yakın temas istiyor. Zaman zaman engelli çocuklarda sınırların biraz üzerine çıkmam istenmişti. Çocuğu ittirmem ve ağzının salyasını silmem vurma olarak algılandı. Çocuğu kasten yaralayacak bir şey yapmadım. Amacım çocuğu eğitmek, Allah rızası almak, ailesini mutlu etmekti. Çocuğa bir şey öğretmek pişmanlığım oldu. Keşke çaba göstermeyesiydim. 5 aydır kimseye zarar vermediğimi anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Kuzey Yılmaz'ın annesi Sermin Yılmaz ise sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savunarak, "Her şeye bir kılıf buluyor fakat çocuğumun kulağını çekerken nasıl bir eğitim veriyordu? Bunu anlamıyorum. Türk adaletine güveniyorum. Bundan sonra çocuklarımıza el uzatacak olanların mahkemeden çıkacak kararla çekinmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Bahattin Yılmaz da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savcıdan 'işkence' suçlamasıyla ağır ceza talebi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, yeni iddianame ile dava dosyasındaki delilleri değerlendirdi. Savcı, sanığın 'sözleşmeli personel' olarak görev yaptığı kurum ve çalışma ortamında 'kamu görevlisi' sıfatının bulunduğunu belirtti. Mağdur çocuğa ısrarlı ve sistematik şekilde, insan onuruyla bağdaşmayacak biçimde şiddet uygulandığı gerekçesiyle eylemlerin 'katalog suç' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Savcı, mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı 'işkence' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık S.P.C., "Şaşkınlık içerisindeyim. Çocuklara nasıl yaklaştığımı Allah biliyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme, delil ve beyanları dikkate alarak görevsizlik kararı verdi. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden mahkeme, sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Mersin'de bir Otizm Aile Danışma Merkezinde Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı öne sürülen S.P.C. tutuklanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bilirkişi raporunda çocuğa farklı tarihlerde şiddet uygulandığına yönelik tespitlerin bulunması ve isnat edilen suçun vasfının değişme ihtimali üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.