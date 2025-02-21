İzmir'de skandal bir olay yaşandı. Otobüs durağında bekleyen bir kişi, çevredeki araçlara ve insanlara aldırış etmeden reklam panosundaki kadının fotoğrafını öptü. Olay, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay kent merkezindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta bekleyen şahıs, bir süre durağın yanındaki reklam panosuna odaklandı. Daha sonra panodaki kadının fotoğrafına yaklaşarak onu öpmeye başladı.
O esnada yoldan geçen bir sürücü, yaşanan bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şahsın çevrede olup biten hiçbir şeye aldırış etmeden panoya sarılıp birkaç saniye boyunca öpmeye devam ettiği görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otobüs durağında beklerken panodaki kadını öptü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)