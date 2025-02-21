Otobüs durağında beklerken panodaki kadını öptü - Son Dakika
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Otobüs durağında beklerken panodaki kadını öptü

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İzmir'de otobüs durağında bekleyen bir şahıs, yanından geçen arabalara aldırış etmeden reklam panosundaki kadını öptü. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

21.02.2025 14:45
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İzmir'de skandal bir olay yaşandı. Otobüs durağında bekleyen bir kişi, çevredeki araçlara ve insanlara aldırış etmeden reklam panosundaki kadının fotoğrafını öptü. Olay, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

FOTOĞRAFA YAKLAŞARAK ÖPMEYE BAŞLADI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay kent merkezindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta bekleyen şahıs, bir süre durağın yanındaki reklam panosuna odaklandı. Daha sonra panodaki kadının fotoğrafına yaklaşarak onu öpmeye başladı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

O esnada yoldan geçen bir sürücü, yaşanan bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şahsın çevrede olup biten hiçbir şeye aldırış etmeden panoya sarılıp birkaç saniye boyunca öpmeye devam ettiği görülüyor.

Otobüs durağında beklerken panodaki kadını öptü

Cep Telefonu, 3-sayfa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüs durağında beklerken panodaki kadını öptü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Acar:
    NORMALDİR SONUÇTA İZMİR 34 80 Yanıtla
  • Casper:
    Kro Yada Sonradan Görmeler 20 22 Yanıtla
  • Ender seker:
    AKP Gençlik Kolları işte 23 18 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ne olmuş la panodaki ni optuyse başkasına bulaşmasın da 36 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    glatasaraylılar büyüklüğünü kabul ettikleri Beşiktaş ve fenerbahçe bayraklarını her gün öpüp ittaat ediyolar zaten bu görüntü şaşırmadı hiç 9 21 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat’a benziyor:)) 16 3 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    resimdeki kadını öpen canlısını görse neler yapmaz 16 0 Yanıtla
  • 6490203:
    alnından öpüyor sıkıntı yok herkeş onun gibi öpse keşkem 12 0 Yanıtla
  • hasan celik:
    Ne var oğlum namusuna leke sürmüyor bak adam gibi alnından öpüyor kardeşim, helal olsun… 5 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    benim nesnelerle işim olmaz yaman auto :)) 6 1 Yanıtla
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