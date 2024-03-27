Otobüste darp edilen yaşlı çift sanıkların tahliyesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otobüste darp edilen yaşlı çift sanıkların tahliyesine tepki gösterdi

Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Yaşlı çift, görüntülerin olmasına rağmen suçlandıklarını ve adaletin kendilerine haksızlık yaptığını ifade etti. Olayın etkisiyle depresyon ilaçları kullanmak zorunda kaldıklarını ve psikoloğa gittiklerini belirten çift, tahliye kararına tepki gösterdi ve davalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

27.03.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otobüste darp edilen yaşlı çift sanıkların tahliyesine tepki gösterdi

Hamdiye Polat: "Ben davamda vazgeçmiyorum"

"Biz gece hiç uyuyamıyoruz. Depresyon ilaçları kullanıyoruz, psikoloğa gittik"

MERSİN - Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darp etmesiyle ilgili davanın 4. duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşma sonunda tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verildi. 17 yaşındaki oğlu A.O.T. için de 22 Mart'taki duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

"Görüntüleri görmediler mi bizi böyle suçladılar"

Darp edilen çiftlerden Hamdiye Polat, mahkemede verilen karara itiraz edeceklerini söyledi. Bir önceki duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamadıklarını hatırlatan Polat, "Bizim için 'kaçmışlardır' demişler. Neden kaçalım? Biz dayak yemişiz. Ben cuma günü eşimi doktora götürdüm. Acile götürdük biz. Ondan sonra dün de mahkemeye gittik" dedi.

Olayın kamera görüntülerinin olmasına rağmen yine kendilerinin suçlandıklarını anlatan Polat, "Yine biz suçlandık. Raporlara itiraz ediyorlar. Adaletin raporu parayla mı alınıyormuş? Kendi yaptığını hep bizim üzerimize atıyor. Biz ona nasıl sopa atarız, nasıl dayaklarız biz? İkimiz yaşlıyız. Eşim engelli zaten. Ama suçlanan bizdik. Ondan sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Görüntüleri görmediler mi bizi böyle suçladılar. Onu tahliye ettiler, çocuğuyla beraber" diye konuştu.

"Depresyon ilaçları kullanıyoruz"

Yaşanan olayı ve olaydan sonra eşinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Polat, şöyle devam etti: "Biz gece hiç uyuyamıyoruz. Depresyon ilaçları kullanıyoruz, psikoloğa gittik ikimizde. Biz sabaha kadar bu koltukta oturuyoruz. Asla daha yorgan, yatak yüzü görmedi. Üstünü örtüyorum koltukta sabaha kadar böyle, gidip gidip geliyor. Nefes alamıyor adam. 'Sırtım ağrıyor, sırtım ağrıyor' diye bağırıyor. Gece uykudan uyanıyorum. Sanki onlar tepemde, baba-oğlan tepemde. Eşim tamamen konuşamıyor, ben yine iyiyim. Zaman zaman hafıza kaybı da yaşıyor. Bizim hayatımızı bir etkiledi ki ben size anlatamıyorum."

"Sonuna kadar itiraz edeceğim"

Baba ve oğlunun tahliyesine tepki gösteren Polat, "Biz iki yaşlı engelliye yaptıklarını yarın çıkınca yine yapacak. Ne yaşlı biliyor, ne engelli biliyor. Bu nasıl okul okumuş, bu nasıl müdür olmuş onu da bilemiyorum. Bundan sonra bana bir şey olursa ben ondan bilirim. Çünkü onlardan her şey beklenir. Biz burada ikimiz yalnızız. Kanun da bir şey yapmadı, adalet de bir şey yapmadı, bitti gitti. Niye bitti? Ben onu da anlamış değilim.Sonuna kadar itiraz edeceğim. Her konuda maddi manevi itiraz ediyorum. Ben davamda vazgeçmiyorum. Gittiği yere kadar gitsin. Hani dedik adaletin kestiği parmak acımaz ama adalet bizi bir kestik ki; bizi mahvetti. Yaşlıya, engelliye saygı asla yokmuş, onu öğrenmiş olmuş olduk şimdi biz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mersin, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüste darp edilen yaşlı çift sanıkların tahliyesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada genç hayatını kaybetti
    01:28 Kocaeli'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada genç hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

  • Aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı
    01:25 Aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

  • Kayseri'de Polise Bıçak Çeken Şahıs Yakalandı
    01:05 Kayseri'de Polise Bıçak Çeken Şahıs Yakalandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

  • Kayseri'de polis ekibine bıçak çeken şüpheli yakalandı
    00:55 Kayseri'de polis ekibine bıçak çeken şüpheli yakalandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

  • Gebze'de silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    00:53 Gebze'de silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 16 yaşındaki Kadem Can Ç. hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla oturan genç, yanlarına gelen E.K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı. Yaralı, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Karaman'da Üst Geçit Kazası: 2 Yaralı
    00:33 Karaman'da Üst Geçit Kazası: 2 Yaralı

    Karaman'da, Gevher Hatun Mahallesi'nde bulunan üst geçit girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Diyarbakır Bismil'de Manava Daldı: 1 Yaralı
    00:25 Diyarbakır Bismil'de Manava Daldı: 1 Yaralı

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin manava daldığı olayda 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:19 Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılması ABD’de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması ABD'de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak
22:49 Gürcistan, Yunanistan’ı eleyerek Türkiye’nin son rakibi oldu Gürcistan, Yunanistan'ı eleyerek Türkiye'nin son rakibi oldu
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 01:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Otobüste darp edilen yaşlı çift sanıkların tahliyesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement