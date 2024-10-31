Otogardaki iş yerinden sadaka kutusunu böyle çaldı - Son Dakika
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Otogardaki iş yerinden sadaka kutusunu böyle çaldı

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Otogardaki iş yerinden sadaka kutusunu böyle çaldı Gaziantep'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahsın, ihtiyaç sahipleri için kurulan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

31.10.2024 11:03
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Otogardaki iş yerinden sadaka kutusunu böyle çaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahsın, ihtiyaç sahipleri için kurulan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesinin Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir iş yerine gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, tezgah üzerinde bulunan içi para dolu sadaka kutusunu gözüne kestirdi.

Bir süre etrafı kollayan şüpheli şahıs, bulduğu ilk fırsatta tezgahtaki sadaka kutusunu alarak hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı. Şüpheli şahsın, sadaka kutusunu çaldığı ve bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlığı sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiklerini belirten iş yeri çalışanı Mehmet Buruk, sadaka kumbarasının çalınmasını hayretler içerisinde gördüklerini söyledi.

"İş yerimizdeki sadaka kumbarası gece saatlerinde çalındı"

Kameraya rağmen sadaka kumbarasının çalındığını belirten Buruk, "İş yerimizdeki sadaka kumbarası gece saatlerinde çalındı. Sabah işe geldiğimizde sadaka kumbarasının yerinde olmadığını fark ettik. Belki gece çalışan arkadaşlarımız kaldırmıştır diye sadaka kumbarasını arkadaşlara sordum. Çünkü bazen sadaka kumbarası dolduğunda arkadaşlarımız kaldırıyor ve bizde sadaka kutusunu tekrar yardım kuruluşuna veriyoruz. Arkadaşlar sadaka kumbarasını kaldırmadığını söyleyince bende kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında şahsın çok soğukkanlı bir şekilde bir süre etrafı kolluyor ve kimsenin olmamasından istifade ederek sadaka kutusunu alıp gidiyor" dedi.

"İhtiyaç sahipleri için toplanan paraların çalınması ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına göz dikilmesi bizi üzmüştür"

Sadaka kutusunun çalınmasına üzüldüğünü belirten Buruk, "Bu durum karşısında ne diyeceğimizi de bilemez hale geldik. Kumbaranın çalınma anı kameralarda gözüküyor. İhtiyaç sahipleri için toplanan paraların çalınması ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına göz dikilmesi bizi üzmüştür" diye konuştu.

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde daha önce hırsızlık olayı ile karşılaşmadıklarını ifade eden Buruk, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin her yerinde güvenlik kameralarının olduğunu ve buna rağmen işyerlerindeki sadaka kumbarasının çalındığını belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

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