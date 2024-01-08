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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

08.01.2024 - 17:51,
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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Kazada bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 23 EA 974 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada, Ramazan B. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ramazan B.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından araç içerisinden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Malatya, Elazığ, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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