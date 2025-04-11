Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı - Son Dakika
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Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

11.04.2025 12:40
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aysel K. idaresindeki Renault Megane marka 16 ANZ 932 plakalı otomobil ile Hüseyin Alp Ş. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı - Son Dakika

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