Otomobil Çarpması: 3 Yaralı

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Başkentte otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

ANKARA - Başkentte seyir halindeki otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş Yolu Yenikent mevkiinde seyir halinde ilerleyen otomobil, içinde 1 bebeğin de bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç takla atarak yol kenarına sürüklendi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışanların itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından 3 yaralı ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.