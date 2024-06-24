Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonucunda her iki araç da refüje çıkarken, otomobilin sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan diğer araçtaki sürücü ve yolcu ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 14:45
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Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Derebucak- Antalya karayolunun Gencek Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kökcü yönetimindeki 42 H 3845 plakalı otomobil kavşakta M.Ç.'nin kullandığı 34 KHK 093 plakalı Nissan marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıkıp durabilirken, kazada 42 H 3845 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Emine Kökcü hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan diğer araçtaki sürücü M.Ç. ile yolcu E.Ş. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

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