Otomobil Şarkışla'da şarampole uçtu: 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil Şarkışla'da şarampole uçtu: 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole uçtu. Kazada, araç içerisinde bulunan 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

01.05.2024 19:10
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Otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisinde bulunan 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Gücük köyü tren istasyonu yakınında meydana geldi. N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı Ford marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü N.I.'nın yanı sıra araç içerisinde bulunan D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil Şarkışla'da şarampole uçtu: 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil Şarkışla'da şarampole uçtu: 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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