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Otomobil takla attı: 1'i bebek 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Ters duran araçta karı koca ve 5 aylık bebek yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ARB 669 plakalı otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Araç ters dururken kazada otomobil sürücü Y.K., eşi N.K. ve 5 aylık bebek K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.