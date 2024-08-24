Otomobil takla attı, sürücüsünün burnu bile kanamadı - Son Dakika
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Otomobil takla attı, sürücüsünün burnu bile kanamadı

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Bolu'da D-100 kara yolunda, kaldırıma çarpan otomobil tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

24.08.2024 17:16
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Otomobil takla attı, sürücüsünün burnu bile kanamadı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda, kaldırıma çarpan otomobil tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden B.A idaresindeki 34 DNA 040 plakalı BMW marka otomobil, yan yoldan, D-100'e katılmak isterken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan sürücü, tedaviyi reddetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil takla attı, sürücüsünün burnu bile kanamadı
Kaynak: İHA

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