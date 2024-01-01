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Otomobil Tıra Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Otomobil Tıra Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla atarak durabildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Otomobil Tıra Çarptı: 4 Yaralı
01.01.2024 - 18:50,
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Otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakiraz beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 23 P 1489 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 25 AAP 333 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Akçakiraz, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil Tıra Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika


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