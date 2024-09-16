Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı

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Elazığ'da otomobil ile scooterın çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16.09.2024 16:29
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Türkiye'de son dönemde çok sayıda yaşanan scooter kazalarına bir yenisi daha eklendi Kaza, Atatürk Bulvarı Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan geçen scootera 33 CKM 51 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu scooterın kırmızı ışıkta geçtiği, o sırada kavşağa giriş yapan aracın çarptığı ve 2 kişinin havaya savrulduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı - Son Dakika

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