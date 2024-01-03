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Otomobil yan yattı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kardeşler Mahallesi Sıhhiye Caddesi üzerinde meydana geldi. E.C. idaresindeki 58 ACT 793 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.C. ve 3 çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.