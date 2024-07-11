Otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar kamerada - Son Dakika
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Otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar kamerada

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İstanbul Beylikdüzü'nde otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. Araç sürücüsünü yakalayan polis ekipleri 690 TL para cezası kesti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek otomobil sürücüsünü tespit etti ve cezai işlem uyguladı.

11.07.2024 16:08
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Otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar kamerada

Araç sürücüsünü yakalayan polis ekipleri 690 TL para cezası kesti

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. Araç sürücüsünü yakalayan polis ekipleri 690 TL para cezası kesti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi'nde 11.07.2024 tarihinde trafikte paten süren çocuklar yürekleri ağza getirdi. Patenli çocuklar otomobile tutunarak ilerledi. 'Bu kadarına da pes artık' dedirten o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda otomobil sürücüsü V.G.P. tespit edilerek yakalandı. V.G.P. hakkında Karayolları Trafik Kanununun "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak" maddesince 690 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar kamerada - Son Dakika

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