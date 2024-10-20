Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

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Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP - GAZİANTEP Gaziantep'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep'in 75. Yıl mahallesinde 66 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle seyir halinde ilerleyen 8 yaşındaki Doğan Dağ'a sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılırken çarpan araç ise kayıplara karıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.