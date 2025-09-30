Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı - Son Dakika
Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı

30.09.2025 19:50
Gaziosmanpaşa'da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı. Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında park halindeki otomobile idrarını yapan kişi, araç sahibine de saldırdı. O anları güvenlik kamerası anbean kaydetti.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE İDRARINI YAPTI

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çeverdekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

