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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda motokurye yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye götürürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

09.01.2024 - 03:00,
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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde motokurye yere savrularak yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye B.Ü. idaresindeki 34 EUD 963 plakalı Honda marka motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FU 2994 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Kaynak: İHA
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