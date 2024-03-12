Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

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Niğde'de meydana gelen kazada, Selahattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:40
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

NİĞDE - Niğde'de iki otomobilin kavşakta karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Sazlıca yolunda meydana gelen kazada Selahattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Niğde, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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