Otomobiller tır ile çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi yakınlarında kara yolunda iki otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı.

5 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesindeki konteyner düştü. Otomobillerden biri ise adeta parçalandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kara yolunda kontrollü geçişler sağlanırken, ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte kaza yerinden görüntüler: