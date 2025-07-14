Otomobiller tır ile çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller tır ile çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

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Otomobiller tır ile çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
14.07.2025 19:13  Güncelleme: 19:44
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Otomobiller tır ile çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Haber Videosu

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi yakınlarında kara yolunda iki otomobil ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı.

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

5 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesindeki konteyner düştü. Otomobillerden biri ise adeta parçalandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kara yolunda kontrollü geçişler sağlanırken, ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İşte kaza yerinden görüntüler:

Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Otomobiller tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobiller tır ile çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan Murat:
    Allah yardımcıları olsun 1 0 Yanıtla
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