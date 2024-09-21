Otomobilsiz Kent Günü İçin Trafik Düzenlemesi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği dolayısıyla kentteki bazı yolların 13.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde düzenlenecek olan 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği ile ilgili olarak 13.00 - 16.00 saatleri arasında; İran Caddesi'nin Binnaz Sokak ile Buğday Sokak kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Buğday Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA