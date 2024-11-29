Otopark Ücreti Kavgasında Doktordan Genç Adam Yaralandı - Son Dakika
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Otopark Ücreti Kavgasında Doktordan Genç Adam Yaralandı

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Konya'da bir doktor ve babasının otopark ücreti yüzünden saldırdığı genç, kafasından yaralandı.

29.11.2024 15:38
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Doktor ve babasının 30 liralık otopark kavgası kamerada

Konya'da özel otoparktan çıkan ve ücret ödemeyeceğini belirten doktor ve babasının otoparkçı ile kavgasında otoparkçı gencin kafasına 4 dikiş atıldı

KONYA - Konya'da AVM otoparkını amcasıyla birlikte işleten genç, otopark ücretine itiraz eden doktor ve babasının saldırısına uğradı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan gencin başına 4 dikiş atıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkı işleten amcası K.B.'nin yanında çalışan 20 yaşındaki Muammer Büyükperdahcı, otopark çıkış kulübesinde bulunduğu sırada otoparktan çıkan bir araçta bulunan uzman doktor M.H.A. ve yanında bulunan babası İ.G.A., 30 lira otopark ücretine itiraz etti. Bunun üzerine araçtan inen uzman doktor M.H.A. ile babası İ.G.A., otopark kulübesinde bulunan genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Muammer Büyükperdahcı'ya fiziki müdahalede bulunan İ.G.A.'nın ardından doktor M.H.A. kulübeyi tekmeledi. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada kulübeden çıkan Muammer Büyükperdahcı darp edilerek kafasından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve AVM güvenliğinin müdahalesi üzerine kavga kısa sürede ayrılarak son buldu. Uzman doktor ile babası olay yerinden araçlarıyla ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü gencin kafasına 4 dikiş atıldı.

Kavga anı saniye saniye kamerada

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi. Görüntülerde, otopark çıkışına bir otomobilin geldiği ve içerisinden doktor ve babasının çıktığı daha sonra iki grup arasında tartışma sonrası yumruklu kavganın başladığı ve çevredekilerin müdahalesi sonrası kavganın son bulduğu görülüyor.

"Başıma arabanın anahtarını vurması sonucu başımda 3 dikiş, 1 zımba toplam 4 dikiş mevcut"

Karakola giderek uzman doktor M.H.A. ve babasından şikayetçi olan Muammer Büyükperdahcı, "Saat 13.30 sıralarında amcamın işlettiği otoparka bakmaya geldiğim sırada bir otomobil ile 2 kişi bağırarak, ücret ödemeyeceğiz diye geldi. Ben olayı izah etmeye çalıştım, o sırada da güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi babası beni iyice tahrik etmeye çalıştı yanağımdan makas aldı, elime vuruyor, kolumu tutmaya çalışıyor, o sırada oğlu avucunun içerisinde arabanın anahtarını alarak bana vurmaya başladı. O sırada cam kapandı ben de kapıdan dışarıya çıktım. Buraya çıkınca olay iyice büyüdü ve başıma arabanın anahtarını vurması sonucu başımda 3 dikiş, 1 zımba toplam 4 dikiş mevcut. Şikayetçi oldum. Doktor olması veya boksör olması önemli değil. Bariyerin üzerinde özellikle müşteriler görsün diye yazdım 'ücretli otopark' diye. Kullanılıyorsa onun bilincinde kullanılsın diye. Bariyer boşuna yok burada. Gelen kişiler bana dese ki 'şuan yanımda nakit yok, kartım yok, cüzdan yanımda değil' şeklinde söylese, ne yapacağım, ben onu rehin mi alacağım. Arabanı çıkartmam mı diyeceğim. Git benim paramı bul gel mi diyeceğim. Gönderirdim bir sonraki gelişinde ver derdim ama onlar ne yaptı bağırarak geliyor ve beni tahrik ediyor. Bu olayla ilgili bir soruşturma dosyası açılsın ve kim suçlu ise ortaya çıkartılsın istiyorum sadece" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Otopark Ücreti Kavgasında Doktordan Genç Adam Yaralandı
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Konya, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otopark Ücreti Kavgasında Doktordan Genç Adam Yaralandı - Son Dakika

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