Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Gözaltına Alındı
Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Gözaltına Alındı

Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Gözaltına Alındı
22.10.2025 15:56
Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Gözaltına Alındı
Kadıköy metrosunda oyuncak tüfekle dolaşan A.B.Ö. isimli 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

VATANDAŞLARA OYUNCAK TÜFEK DOĞRULTTU

Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın, Kadıköy metrosunda elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ümraniye, istanbul, Kadıköy, Ulaşım, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

