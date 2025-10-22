Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın, Kadıköy metrosunda elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi.
Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
